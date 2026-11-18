ThoughtSpot Analytics Harness bringt die Leistungsfähigkeit von Agentic Analytics und Enterprise Semantics in Claude Data ein und ermöglicht so die Bereitstellung vertrauenswürdiger Erkenntnisse sowie die Automatisierung datenbezogener Aufgaben durch intelligente, datengestützte Agenten, die Daten analysieren, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot, der Anbieter von Daten- und KI-Plattformen, hat heute zwei Integrationen mit Claude bekannt gegeben, die zuverlässige Erkenntnisse an jeden Arbeitsplatz bringen. Kunden können nun ThoughtSpot Spotter über den Spotter MCP-Konnektor mit Claude verbinden, sodass jedes von Claude erstellte Dashboard auf der semantischen und kontextbezogenen Ebene von ThoughtSpot basiert. Mit "Send To ThoughtSpot" werden in Claude Data erstellte Artefakte mit einem einzigen Schritt zu ThoughtSpot-Liveboards, die unternehmensweit verwaltet, geteilt, überwacht und genutzt werden können.

ThoughtSpot ergänzt den geschäftlichen Kontext, den Unternehmen bereits aufgebaut haben und dem sie vertrauen. Mithilfe des Spotter-MCP-Konnektors leitet Claude Data jede Frage im Klartext an Spotter weiter, der diese anhand des semantischen Modells von ThoughtSpot unter Verwendung der zertifizierten Kennzahlen, Verknüpfungen, Synonyme, Geschäftsdefinitionen und der Sicherheit auf Zeilenebene des Kunden auswertet. Jede Antwort in Claude spiegelt dieselben festgelegten Definitionen wider, auf denen das Unternehmen basiert, und dieselbe Frage zu denselben Daten liefert jedes Mal dieselbe Antwort.

Der Aufbau auf einer vertrauenswürdigen und regulierten Plattform gewährleistet, dass jede Antwort überprüfbar ist. Jedes Ergebnis wird zusammen mit den Such-Tokens zurückgegeben, die dazu geführt haben: die genau verwendeten Kennzahlen, Attribute, Filter und Zeiträume. Benutzer können diese einsehen, hinterfragen und erneut ausführen. Claude liefert die Argumentation, die Darstellung und das Layout. ThoughtSpot liefert Zahlen, die Teams in einer Vorstandssitzung fundiert vertreten können.

Wenn sich ein in Claude Data erstelltes Dashboard als nützlich erweist, wandelt "Send To ThoughtSpot" es in einem Schritt in ein Liveboard um. Da jede Kachel bereits auf den Such-Tokens von Spotter basiert, muss nichts neu erstellt oder neu interpretiert werden. Sobald ThoughtSpot eingebunden ist, können Teams Folgendes tun:

Weitergabe an die Unternehmensleitung im Rahmen der bestehenden Berechtigungen und der Sicherheit auf Zeilenebene

im Rahmen der bestehenden Berechtigungen und der Sicherheit auf Zeilenebene Überprüfen der Liveboards, damit jeder weiß, welche Version die offizielle ist.

der Liveboards, damit jeder weiß, welche Version die offizielle ist. Überwachen mithilfe von KPI-Warnmeldungen, geplanten Abonnements und Änderungsanalysen, die aufzeigen, warum sich eine Kennzahl verändert hat.

mithilfe von KPI-Warnmeldungen, geplanten Abonnements und Änderungsanalysen, die aufzeigen, warum sich eine Kennzahl verändert hat. Durchführen tiefergehender Analysen , indem sie bis auf Zeilenebene ins Detail gehen und zu jedem Widget Folgefragen an Spotter stellen.

, indem sie bis auf Zeilenebene ins Detail gehen und zu jedem Widget Folgefragen an Spotter stellen. Menschen direkt dort erreichen, wo sie arbeiten - über Google Sheets und Excel, die mobile ThoughtSpot-App, Slack und Microsoft Teams.

- über Google Sheets und Excel, die mobile ThoughtSpot-App, Slack und Microsoft Teams. Einbetten von Liveboards in eigene Apps und Portale, um Erkenntnisse mit Kunden und Partnern zu teilen.





"Lösungen für Unternehmen hängen vom jeweiligen Unternehmenskontext ab", sagt Francois Lopitaux, SVP für Produktmanagement bei ThoughtSpot. "Mit Spotter in Claude basieren alle Zahlen und Antworten auf der regulierten semantischen Ebene. Mit 'Send To ThoughtSpot' wird aus der Frage einer einzelnen Person in Claude ein reguliertes Liveboard, das das gesamte Unternehmen einsehen, teilen und dem es vertrauen kann. Claude ist Ihr Raum zum Denken. ThoughtSpot ist die Plattform, auf der Ihr Unternehmen arbeitet."

Nicht KI oder BI, sondern ein Zusammenspiel aus beiden

Die Integrationen spiegeln ThoughtSpots Überzeugung wider, dass die Zukunft der Datenanalyse in einem kontinuierlichen Zusammenspiel von KI und BI liegt. Spotter stellt Claude vertrauenswürdige Daten zur Verfügung, während "Send To ThoughtSpot" die von Claude erarbeiteten Ergebnisse zurück in ThoughtSpot überträgt, wo sie überwacht, geteilt und erneut hinterfragt werden können. Was mit Spotter auf einer fundierten Datengrundlage entsteht und in ein Liveboard überführt wird, wird zu einem festen Bestandteil der Geschäftsabläufe.

Die vertrauenswürdige Kontextebene für jede KI-Anwendung

Die Integrationen machen ThoughtSpots vertrauenswürdige Kontextebene für KI überall dort verfügbar, wo Kunden arbeiten. Organisationen können ThoughtSpots Governance-gesteuerte Semantik über den Spotter-MCP-Connector in Claude und über AgentSpot für ihre eigenen Teams verfügbar machen. Dieselbe Governance-gesteuerte Semantik bildet auch die Grundlage für ThoughtSpot Embedded, das vertrauenswürdige Analysen in die eigenen Produkte und Apps der Kunden integriert.

Verfügbarkeit

Die Claude Data-Integrationen von ThoughtSpot stehen ThoughtSpot-Kunden ab heute zur Verfügung. Erfahren Sie hier mehr über die Claude-Integrationen von ThoughtSpot.

Über ThoughtSpot

ThoughtSpot ist ein Unternehmen für Daten- und KI-Plattformen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine stärker auf Fakten basierende Welt zu schaffen. ThoughtSpot Agentic Analytics baut auf einer agentischen semantischen Ebene und unternehmensgerechter Governance auf. Die Lösung vereint ein Team spezialisierter Agenten, die verlässliche Antworten liefern und auf Grundlage von Geschäftsdaten handeln. ThoughtSpot Embedded bringt dieselbe agentengestützte Analytik mit nur wenigen Zeilen Code in jedes Produkt ein. Mit AgentSpot bringt ThoughtSpot Multiplayer-KI in Unternehmen. Hier können Mitarbeiter Agenten, Workflows und Apps auf Basis von Geschäftsdaten erstellen und im gesamten Unternehmen teilen. Branchenführer wie Lyft, Unilever, Roche, Schneider Electric, Booking.com und HubSpot verlassen sich auf ThoughtSpot, um Daten in messbare Geschäftsergebnisse zu verwandeln. ThoughtSpot ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant mit mehr als 1.000 Kunden weltweit und unterhält Niederlassungen in San Francisco, Mountain View, Chicago, London, Bangalore, Hyderabad, Trivandrum, Sydney und Tokio. Testen Sie ThoughtSpot noch heute.

Ansprechpartner PR:

Russell Dougan

Director, Corporate Communications

russell.dougan@thoughtspot.com