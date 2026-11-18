Der DAX konnte heute die psychologisch wichtige Marke von 26 000 Punkten nicht verteidigen. Die Pessimisten haben kurzfristig das Ruder übernommen und drücken den deutschen Leitindex weiter nach unten. Von einem regelrechten Ausverkauf kann allerdings keine Rede sein. Das Handelsvolumen bleibt überschaubar und der Verkaufsdruck hält sich insgesamt in Grenzen. Vielmehr scheint der deutsche Aktienmarkt derzeit unter einem ausgeprägten Käuferstreik zu leiden. Die Investoren halten sich zurück und greifen nur noch äußerst selektiv bei einzelnen Aktien und Branchen zu.

Die Zurückhaltung hat vor allem mit den wieder aufgeflammten Zinsängsten in den USA zu tun. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten wächst die Sorge, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik weiter straffen könnte. Die Aussicht auf zusätzliche Zinserhöhungen belastet inzwischen nicht nur die Aktienmärkte, sondern hinterlässt auch bei den Edelmetallen deutliche Spuren. Gold und Silber geraten unter Druck, da steigende Anleiherenditen die Attraktivität unverzinslicher Anlagen verringern. Die Nervosität erfasst damit zunehmend mehrere Anlageklassen.

Entsprechend gespannt warten die Investoren auf das heute anstehende Sitzungsprotokoll der Fed. Nach den jüngsten Inflationsüberraschungen dürfte jedes Wort auf mögliche Hinweise für weitere Zinsschritte untersucht werden. Sollten sich die Währungshüter zunehmend besorgt über den anhaltenden Preisdruck zeigen, könnte dies die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik weiter verstärken. Für die Aktienmärkte wäre das eine zusätzliche Belastung, zumal die zuletzt deutlich gestiegenen Bewertungen vieler Unternehmen ohnehin kaum noch Spielraum für Enttäuschungen lassen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt heute auch dem Handelsverlauf der Nvidia-Aktie. Nach den äußerst überzeugenden Quartalszahlen muss sich nun zeigen, ob die Investoren dem Halbleiterkonzern weiterhin die Treue halten oder die positiven Nachrichten für einen weiteren Positionsabbau nutzen. Zusätzliche Bedeutung erhält diese Entwicklung durch den für morgen angekündigten Börsengang von Anthropic. Die Aufnahme des Handels und insbesondere die Reaktion der Anleger auf die Bewertung des KI-Unternehmens dürften zu einem wichtigen Stimmungstest für die gesamte Branche werden.

Für den DAX bleibt die Ausgangslage vorerst schwierig. Der Rückfall unter 26 000 Punkte ist zwar ein negatives technisches Signal, angesichts der geringen Handelsumsätze aber noch kein Beleg für eine breit angelegte Verkaufswelle. Das eigentliche Problem liegt derzeit auf der Nachfrageseite. Solange die Investoren angesichts der Zinsrisiken und der Unsicherheit im Technologiesektor kaum bereit sind, neue Positionen aufzubauen, können bereits kleinere Verkaufsaufträge größere Kursbewegungen auslösen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

