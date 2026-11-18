17.11.2026 -

Der KI-Boom bekommt erste Risse: Der Glaube an die nahezu uneingeschränkte Dynamik der neuen Technologie ist nicht mehr ohne Widerspruch. Und der rasche Kursabsturz von Nvidia zeigt ganz deutlich: Auch bei KI-Aktien gelten die Regeln des Marktes.

Und die besagen schon seit Jahrzehnten: Wenn die Risiken besonders hoch sind, dann sind auch die Chancen besonders groß. Doch bei den Summen, mit denen im KI-Bereich jongliert wird, stellt sich die Frage: Lohnt sich das alles? Wer wird 2030 oder 2035 zu den Gewinnern zählen und den Investoren hohe Erträge bringen? Oder liegt das Beste schon hinter uns?

Fakt ist: In solchen Phasen lohnt es sich immer wieder, auf die Einschätzung von Investment-Profis zu schauen - in diesem Fall die monatliche globale Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Die ist jetzt mit einigen erstaunlichen Ergebnissen - nicht nur zum Thema KI-Boom - erschienen.

Und manchmal sagt eine einzige Zahl mehr als ein ganzer Marktbericht. Diesmal ist es diese: Die Fondsmanager haben ihre Übergewichtung von Technologieaktien innerhalb eines Monats von netto 37 auf 12 Prozent zusammengestrichen. Das ist der stärkste Rückzug seit Juni 2006. Zwanzig Jahre lang hat es so etwas nicht gegeben.

Bank of America hat im November wieder 193 Fondsmanager befragt, die zusammen rund 526 Milliarden Dollar verwalten. Die Überschrift der Studie bringt es auf den Punkt: Der Boom bekommt graue Haare. Die Euphorie ist vorbei. Die Zuversicht nicht.

Was meine ich damit? Zum ersten Mal seit Juni rechnet die Mehrheit wieder mit einer "weichen Landung" der Weltwirtschaft - 50 Prozent, gegenüber 42 Prozent, die weiter auf ungebremstes Wachstum setzen. Die Erwartung eines "Booms" sinkt von 47 auf 41 Prozent. Und die Inflationssorgen? So gering wie seit Oktober 2024 nicht mehr.

Klingt nach Entwarnung. Ist es aber nur zum Teil. Denn eine Rezession erwarten gerade einmal 3 Prozent der Befragten. Die Cash-Quote fällt von 3,9 auf magere 3,6 Prozent. Nach der hauseigenen Regel von Bank of America ist das ein Verkaufssignal. Alle sind sich einig, dass nichts Schlimmes passiert. Genau das macht mich stutzig. Michael Hartnett, Chefstratege bei Bank of America, formuliert es trocken: Die Umfrage zeigt nicht genug Angst, um zu kaufen.

Die Risikoliste ist so eindimensional wie selten. Platz eins: eine KI-Blase, genannt von 34 Prozent. Platz zwei: ein Kreditereignis bei den großen KI-Konzernen, den sogenannten Hyperscalern, mit 31 Prozent. Die Sorge um steigende Anleiherenditen - im Oktober noch das Top-Risiko - tritt in den Hintergrund.

Noch deutlicher wird es bei der Frage nach der wahrscheinlichsten Quelle einer Finanzkrise. 38 Prozent nennen die Anleihen der Hyperscaler, 30 Prozent den privaten Kreditmarkt. Ein Rekordwert von netto 38 Prozent sagt: Die Unternehmen investieren zu viel. Und 52 Prozent erwarten, dass einer der großen KI-Konzerne in den kommenden sechs Monaten seine Investitionen kürzt - nach 30 Prozent im Vormonat.

Das heißt im Klartext: Der Markt hat Zweifel, ob sich die Milliarden für Rechenzentren je rechnen. Wir haben das an dieser Stelle schon mehrfach thematisiert. Wer auf Pump baut, muss irgendwann liefern.

Bemerkenswert dabei: Der meistgehandelte Trade bleibt "Long globale Halbleiter". Allerdings nur noch mit 39 Prozent. Im Juli waren es 82 Prozent. Die Party leert sich. Langsam, aber sichtbar.

Wohin fließt das Geld? Nicht aus dem Aktienmarkt heraus - die Aktienquote liegt immer noch bei netto 41 Prozent übergewichtet. Es wird umgeschichtet. Gesundheitswerte sind mit netto 34 Prozent die beliebteste Branche, gefolgt von Industrie mit 19 Prozent. Gleichzeitig decken die Profis massiv ihre Wetten gegen Konsumwerte ein. Der Anstieg bei Basiskonsum und zyklischem Konsum zusammen ist der größte seit Juni 2006.

Auch Anleihen gewinnen Freunde. Die Untergewichtung schrumpft von 37 auf 23 Prozent - der geringste Wert seit November 2025. Die Schmerzgrenze, ab der die Profis Aktien gegen Anleihen tauschen, liegt nun bei 5,8 Prozent Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen. Aktuell sind es 5,1 Prozent. Die Lücke ist klein.

Und Europa? Kippt leider wieder ins Minus - netto 5 Prozent untergewichtet nach 8 Prozent Übergewicht im Vormonat. Die Fondsmanager bleiben beim alten Muster: Sie loben die günstigen Bewertungen, investieren aber woanders.

Für das kommende Jahr sind die Profis vorsichtig optimistisch. 36 Prozent erwarten, dass internationale Aktien die beste Anlageklasse werden. US-Aktien folgen mit 24 Prozent, Gold mit 17 Prozent. Bei den Indizes liegen Nasdaq und Schwellenländer mit je 21 Prozent gleichauf, der Euro Stoxx folgt knapp dahinter mit 19 Prozent.

Für den S&P 500 sehen die Befragten zum Jahresende 2027 im Schnitt 7.926 Punkte. Das sind gerade einmal rund 5 Prozent mehr als heute. Keine Euphorie. Eher Durchschnitt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen soll leicht auf 4,9 Prozent sinken, der Euro auf 1,12 Dollar steigen. Und Gold? Ein Rekordwert von netto 23 Prozent hält das Edelmetall für unterbewertet. Das Ziel: 4.341 Dollar je Feinunze. Das entspricht immerhin einem Anstieg um 12 Prozent.

Erstens: Die Stimmung ist besser als die Lage. Wenig Cash, kaum Rezessionsangst, eine Risikoliste mit nur einem Thema. Solche Konstellationen sind anfällig für Überraschungen. Bank of America selbst bleibt taktisch defensiv.

Zweitens: Der Tech-Ausverkauf ist kein Grund zur Panik, sondern ein Grund zur Selektion. Historisch kamen die besten Einstiegszeitpunkte für Technologie erst dann, wenn die Profis auf Untergewicht gingen. So weit sind wir noch nicht. Aber wir kommen näher.

Drittens: Qualität bleibt der Anker. Netto 71 Prozent der Befragten erwarten, dass Unternehmen mit hochwertigen Gewinnen besser abschneiden als der Rest - der klarste Konsens der gesamten Umfrage. 42 Prozent wünschen sich, dass Unternehmen ihre Bilanzen stärken, statt noch mehr zu investieren. Genau das ist der Kern unseres Ansatzes beim Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: solide Bilanzen, starker Cashflow, faire Bewertung.

Der KI-Rausch weicht dem Kater. Das ist gesund. Denn wenn die Story verblasst, zählt wieder die Substanz.