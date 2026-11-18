DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 72

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 72

München (pta000/18.11.2026/17:06 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 17. November 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 385.062 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 16.11.2026 64.261 57,4806 CEUX 16.11.2026 7.627 57,3014 TQEX 16.11.2026 182.814 57,4824 Xetra 17.11.2026 130.360 56,6415 Xetra

Die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 wurde am 17. November 2026 beendet. Diese Tranche schließt das Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 ab. Im Rahmen dieser dritten Tranche wurden im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 17. November 2026 10.761.685 Aktien erworben. Zusammen mit den ersten zwei Tranchen des Aktienrückkaufprogramms 2025/ 2027 wurden damit insgesamt 28.285.626 Aktien erworben.

Für die im Rahmen der dritten Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 624.999.841,46 gezahlt. Für das Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 beläuft sich der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) damit auf EUR 1.999.998.898,11. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die im Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 erworbenen Aktien betrug EUR 70,71 je Aktie.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 18, 2026 11:06 ET (16:06 GMT)