Bern / Brüssel - Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (APK-N) hat die Detailberatung des EU-Pakets abgeschlossen. Sie spricht sich klar für die Vertiefung des bilateralen Wegs aus und wehrt sich gegen das vom Ständerat verlangte Ständemehr bei einer Volksabstimmung. Sie stellt sich damit auch gegen eine Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N), welche am Montag das doppelte Mehr verlangt hat. Der Entscheid in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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