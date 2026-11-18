Mitte Oktober war die Drägerwerk-Aktie nach der Zahlenvorlage zweistellig eingebrochen, doch in den letzten Wochen ging es für die Vorzugsaktie des Medizintechnikanbieters wieder dynamisch nach oben. Am Mittwoch schießt der Kurs sogar um mehr als +6% hoch und schiebt sich damit wieder ganz dicht an das Rekordhoch aus dem September bei 125,40 € heran. Das steckt hinter dem Kursfeuerwerk und so sollten sich Anleger nun verhalten. Ambition 2030 kommt ...

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