Der Start in den US-Handelstag am Mittwoch markiert an der US Börse ein klassisches Aufeinandertreffen von technologischer Euphorie und makroökonomischer Ernüchterung: Obwohl die starken Quartalszahlen von Nvidia ursprünglich als Impulsgeber für eine neue Aufwärtswelle im Sektor für künstliche Intelligenz erwartet worden waren, verpufften die anfänglichen Kursgewinne bei den Index-Futures kurz nach der Eröffnungsglocke. Das Stimmungsbild rund um den S&P 500 wird derzeit von Vorsicht und Risikoaversion geprägt, da Marktteilnehmer auf steigende Renditen bei US-Staatsanleihen blicken und einen falkenhaften Ton in den am Abend anstehenden Sitzungsprotokollen der US-Notenbank (FOMC Minutes) befürchten. Während Kapital verstärkt in defensive Marktsektoren fließt, analysieren Investoren zudem aufmerksam die jüngsten Äußerungen von Notenbankvertretern - darunter ein äußerst restriktiver Kommentar von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte ins Gespräch brachte - sowie gemischte Signale aus dem US-Einzelhandel, die auf eine zunehmende Verwundbarkeit der Konsumenten hindeuten.

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