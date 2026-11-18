Der Schreck im Markt beruhte wahrscheinlich auch auf einem Missverständnis, als es hieß, Eon wolle bis zum Jahresende einen Standard für flexible Netzanschlussverträge ausrollen. Das vermutet jedenfalls David Riemenschneider. "Es entstand offenbar die Wahrnehmung, dass es sich um einen Vertrag mit einer einzigen, deutschlandweit gültigen Parametrierung handelt", sagt der Leiter der Netzwirtschaft von Eon. Die Speicherbranche geriet in helle Aufregung, als der Energiekonzern kurz vor der Intersolar in München die Einführung bei all seinen Verteilnetztöchtern ankündigte. Die flexible Netzanschlussvereinbarung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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