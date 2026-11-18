Das Schweizer Startup AIRE bringt eine neue Performance-App für iPhone und Apple Watch auf den Markt. Die App verbindet verfügbare physiologische Informationen aus Apple Health mit dem persönlichen Befinden und dem Feedback der Nutzer. Dadurch hilft AIRE Athleten, ihren aktuellen Zustand besser zu verstehen und eine passende Atemsession für Aktivierung, Kontrolle oder Erholung auszuwählen. Wearables geben Athleten zunehmend Zugang zu Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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