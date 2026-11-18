Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verliert am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an Boden. Nachdem der Schweizer Leitindex zwischenzeitlich die Marke von 15'000 Punkten wieder übersprungen hatte, fiel er im Nachmittagshandel wieder deutlicher zurück. Dabei belasteten schwache SMI-Schwergewichte, aber auch die Entwicklung an den US-Börsen. So blieb die erhoffte Erholung durch die durchaus guten Quartalszahlen von Nvidia bei den Technologiewerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab