Die Vorfälle durch Drittanbieter stiegen um 62 %, während das "Visa Scam Disruption"-Programm potenzielle Betrugsfälle in Höhe von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar identifizierte

Betrug wird zunehmend automatisiert, zielgerichteter und globaler, da Kriminelle KI einsetzen, um Schwachstellen im gesamten Zahlungsökosystem auszunutzen und Drittanbieter ins Visier zu nehmen, die Zugang zu mehreren nachgelagerten Zahlungsorganisationen bieten können. Dies geht aus dem heute im Rahmen der "International Fraud Awareness Week" veröffentlichten halbjährlichen Bedrohungsbericht von Visa (NYSE: V) für den Herbst 2026 hervor.

Der von Visa Payment Ecosystem Risk and Control (PERC) erstellte Bericht untersucht die zwischen Januar und Juni 2026 beobachteten Bedrohungsaktivitäten und kommt zu dem Ergebnis, dass KI keine völlig neuen Betrugskategorien schafft. Vielmehr unterstützt sie Kriminelle dabei, bestehende Angriffe schneller, in größerem Umfang und mit höherer Präzision durchzuführen, wobei sie zunehmend Drittanbieter ins Visier nehmen, die Zugang zu mehreren nachgelagerten Organisationen gleichzeitig ermöglichen. Obwohl das Angriffsvolumen in mehreren Bereichen zugenommen hat, fand der Bericht auch Hinweise darauf, dass koordinierte Abwehrmaßnahmen auf Netzwerkebene die Auswirkungen dieser Bedrohungen verringern.

"KI verändert die Ökonomie des Betrugs, indem sie Kriminellen die Möglichkeit gibt, schneller zu handeln, grenzüberschreitend zu operieren und ihre Taktiken in Echtzeit anzupassen", sagte Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer bei Visa. "Bei Visa bekämpfen wir schlechte KI mit guter KI, indem wir Technologie, Netzwerkintelligenz und menschliches Fachwissen kombinieren, um aufkommende Bedrohungen früher zu erkennen und Betrug zu stoppen, bevor er sich ausbreitet."

KI verändert die Art und Weise, wie Betrug konzipiert, ausgeweitet und ausgeführt wird

Angreifer nutzen KI und agentenbasierte Systeme, um Erkundungsmaßnahmen zu automatisieren, Schwachstellen zu identifizieren, überzeugende Phishing-Inhalte zu generieren, Schadcode zu verfeinern und Zahlungskontrollen zu testen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Angreifern, Operationen über mehrere Sprachen und Regionen hinweg mit geringerem menschlichem Aufwand zu koordinieren.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Die Zahl der Angriffe steigt, doch die Abwehrmaßnahmen werden immer wirksamer. Das weltweite Volumen an Zahlungskonto-Enumerationen stieg im Jahresvergleich um 35 %, doch das Risk Operations Center von Visa blockierte 200 mehr Enumerationstransaktionen als im vorangegangenen Halbjahr, was zu einem Rückgang der Betrugsverluste im Zusammenhang mit enumerierten Zugangsdaten um 21,4 im Jahresvergleich beitrug.

Das weltweite Volumen an Zahlungskonto-Enumerationen stieg im Jahresvergleich um 35 %, doch das Risk Operations Center von Visa blockierte 200 mehr Enumerationstransaktionen als im vorangegangenen Halbjahr, was zu einem Rückgang der Betrugsverluste im Zusammenhang mit enumerierten Zugangsdaten um 21,4 im Jahresvergleich beitrug. Drittanbieter werden zu hochkarätigen Zielen. Vorfälle, an denen Drittanbieter beteiligt waren, stiegen im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr um 62 %, wobei diese Anbieter mit etwa 56 der im Berichtszeitraum identifizierten kompromittierten Zahlungszugangsdaten in Verbindung standen. Das Visa PERC verzeichnete zudem einen Anstieg der aus Datenlecks wiederhergestellten Zahlungszugangsdaten um mehr als 1.200 %, was verdeutlicht, wie ein einziger erfolgreicher Einbruch nachgelagerte Risiken für mehrere Organisationen verursachen kann.

Vorfälle, an denen Drittanbieter beteiligt waren, stiegen im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr um 62 %, wobei diese Anbieter mit etwa 56 der im Berichtszeitraum identifizierten kompromittierten Zahlungszugangsdaten in Verbindung standen. Das Visa PERC verzeichnete zudem einen Anstieg der aus Datenlecks wiederhergestellten Zahlungszugangsdaten um mehr als 1.200 %, was verdeutlicht, wie ein einziger erfolgreicher Einbruch nachgelagerte Risiken für mehrere Organisationen verursachen kann. Betrugsoperationen nehmen an Umfang zu. Visa Scam Disruption identifizierte ein Betrugspotenzial von mehr als 1,4 Milliarden USD , was einem Anstieg von 40 gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten entspricht. Die Untersuchungen deckten eine vernetzte Betrugsinfrastruktur auf, die sich über mehrere Regionen und Kanäle erstreckte, darunter betrügerischer E-Commerce, unbefugte wiederkehrende Abrechnungen, Anlagebetrug, Identitätsdiebstahl und betrügerische Händlernetzwerke.

Visa Scam Disruption identifizierte ein , was einem Anstieg von 40 gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten entspricht. Die Untersuchungen deckten eine vernetzte Betrugsinfrastruktur auf, die sich über mehrere Regionen und Kanäle erstreckte, darunter betrügerischer E-Commerce, unbefugte wiederkehrende Abrechnungen, Anlagebetrug, Identitätsdiebstahl und betrügerische Händlernetzwerke. Ransomware wird zunehmend industrialisiert. Die Zahl der Ransomware-Fälle stieg im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten um 19 und seit 2021 um 312 %, wobei die zehn aktivsten Ransomware-Gruppen für mehr als 80 der von Visa PERC beobachteten Vorfälle verantwortlich waren.

Die Zahl der Ransomware-Fälle stieg im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten um 19 und seit 2021 um 312 %, wobei die zehn aktivsten Ransomware-Gruppen für mehr als 80 der von Visa PERC beobachteten Vorfälle verantwortlich waren. Kriminelle nehmen große globale Ereignisse ins Visier. Visa PERC beobachtete verstärkte Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit großen Sportturnieren, Konzerten und anderen großen internationalen Veranstaltungen, wobei Kriminelle KI-generierte mehrsprachige Inhalte, bezahlte Werbung, Werbung in sozialen Medien und ausgeklügelte gefälschte Websites nutzten, um Verbraucher in verschiedenen Märkten anzusprechen.

Visa PERC beobachtete verstärkte Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit großen Sportturnieren, Konzerten und anderen großen internationalen Veranstaltungen, wobei Kriminelle KI-generierte mehrsprachige Inhalte, bezahlte Werbung, Werbung in sozialen Medien und ausgeklügelte gefälschte Websites nutzten, um Verbraucher in verschiedenen Märkten anzusprechen. Betrugsmaschen im Reise- und Gastgewerbe entwickeln sich weiter. Angreifer geben sich zunehmend als legitime Reise- und Buchungsplattformen aus und nutzen echte Buchungsdaten, um betrügerische Nachrichten glaubwürdig erscheinen zu lassen und Verbraucher davon zu überzeugen, zusätzliche Zahlungen zu autorisieren.

Der Bericht identifiziert zudem den zunehmenden Missbrauch fortschrittlicher KI-Agenten als eine sich entwickelnde Bedrohung für das Zahlungsökosystem. Diese Systeme könnten es Kriminellen ermöglichen, komplexe Angriffsketten zu automatisieren, Betrugsschutzmaßnahmen kontinuierlich zu testen und ihre Taktiken in Echtzeit anzupassen, sobald Abwehrmaßnahmen greifen.

"Die nächste Entwicklungsstufe des Betrugs wird bereits im Vorfeld entschieden. KI verändert die Art und Weise, wie Kriminelle Angriffe entwickeln, verfeinern und ausführen oft noch bevor eine Transaktion ein herkömmliches Betrugssignal auslöst", sagte Michael Jabbara, SVP und Global Head of Payment Ecosystem Risk and Control bei Visa. "Die globale Netzwerktransparenz von Visa hilft uns, Signale miteinander zu verknüpfen, die für ein einzelnes Institut isoliert erscheinen mögen, koordinierte Bedrohungen früher zu erkennen und gemeinsam mit Kunden und Strafverfolgungsbehörden kriminelle Aktivitäten zu unterbinden, bevor aus Täuschung ein finanzieller Schaden wird."

Die Ergebnisse fließen auch in den Visa-Bericht "2026 Holiday Threats" ein, der letzte Woche von Visa veröffentlicht wurde und aufzeigt, wie Kriminelle KI einsetzen, um bekannte Betrugsmaschen in der Weihnachtszeit darunter gefälschte Websites, Geschenkkartenbetrug und Identitätsdiebstahl per Telefon überzeugender und in größerem Umfang durchführbar zu machen.

Der halbjährliche Visa-Bedrohungsbericht für Herbst 2026 ist hier verfügbar.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften die Entwicklung aller Menschen fördern, indem sie alle Menschen in allen Bereichen einbeziehen, und betrachten den Zugang als essenziell für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen unter Visa.com.

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Meg Omecene momecene@visa.com