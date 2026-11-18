Berlin - Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf sieht eine Gemeinsamkeit zwischen ihrer gescheiterten Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht und dem politischen Scheitern des früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU). "Wenn Sie so wollen, sind Herr Spahn und ich aus den gleichen Gründen gescheitert, nämlich am Menschenbild der Unionsfraktion", sagte Brosius-Gersdorf dem "Spiegel". Spahn sei letztlich daran gescheitert, dass er mit seinem Mann eine Leihmutter im Ausland in Anspruch genommen habe.



Genugtuung über Spahns spätere Rücktritte empfinde sie nicht. "Das verbindet uns in gewisser Weise. Und ich habe mich nicht gefreut, dass er deswegen gescheitert ist, auch wenn natürlich sein kommunikativer Umgang mit dem Thema schwierig war", so die Verfassungsrechtlerin weiter. Sie sprach sich dafür aus, über eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland mit einem geeigneten gesetzlichen Schutzrahmen für die Leihmutter und das Kind nachzudenken.



Spahn habe sich nach ihrem Rückzug bei ihr entschuldigt, sagte Brosius-Gersdorf. "Ich hatte ja ein Gespräch mit Herrn Spahn, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden, nach meinem Rückzug und der hat schon gesagt, dass da nicht alles optimal gelaufen ist und sich entschuldigt", so die Verfassungsrechtlerin. Noch immer erhalte sie zudem Zuschriften von Unionsmitgliedern. Diese kämen von "Landespolitikern, Kommunalpolitikern und einfachen CDU-Mitgliedern zum Beispiel, die auch sagen, dass sie den Dingen letztes Jahr auf den Leim gegangen sind, die sich entschuldigen, die sich schämen".



Brosius-Gersdorf hatte ihre Kandidatur im Sommer 2025 nach Widerstand aus Teilen der Unionsfraktion zurückgezogen. Sie habe ein Scheitern der Regierung verhindern wollen, so die Juristin. "Ich hatte den festen Eindruck gewonnen, dass die Unionsfraktion mich nicht wählt. Die SPD hätte mich nicht zurückgezogen. Und dann hätte es zum Scheitern der Regierung kommen können. Und das wollte ich nicht verantworten", sagte Brosius-Gersdorf dem "Spiegel".





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