Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 18, 2026) - The common shares of TimePlay Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
TimePlay Holdings Inc. is a social entertainment technology company powering live, interactive experiences across cruise ships, cinemas, bars and other land-based entertainment venues. Its platform transforms audiences into contestants, turning screens into shared experiences and smartphones into controllers, featuring iconic games like Deal or No Deal, Jeopardy!, The Price Is Right and Wheel of Fortune.
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Les actions ordinaires de TimePlay Holdings Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
TimePlay Holdings Inc. est une entreprise de technologie de divertissement social qui propose des expériences interactives en direct sur les bateaux de croisière, dans les cinémas, les bars et d'autres lieux de divertissement terrestres. Sa plateforme transforme le public en participants, transformant les écrans en expériences partagées et les smartphones en manettes, avec des jeux emblématiques comme Deal or No Deal, Jeopardy!, The Price Is Right et Wheel of Fortune.
|Issuer/Émetteur :
|TimePlay Holdings Inc.
|Security Type/Titre :
|Common Shares/Actions ordinaires
|Symbol(s)/Symbole(s) :
|TMPL
|NV Issuer/Émetteur non Émergent :
|No/Non
|Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation :
|66 538 288
|Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission :
|3 742 687
|CSE Sector/Catégorie :
|Technology/Technologie
|CUSIP :
|88734P 10 2
|ISIN :
|CA 88734P 10 2 7
|Boardlot/Quotité :
|500
|Trading Currency/Monnaie de négociation :
|CDN$/$CDN
|Listing Date/Date de l'inscription :
|Le 19 NOV 2026
|Other Exchanges/Autres marches :
|N/A
|Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier :
|Le 31 décembre/December
|Transfer Agent/Agent des transferts :
|Odyssey Trust Company
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