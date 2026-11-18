München - Der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, Vincent Kompany, kehrt beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend wieder auf die Trainerbank zurück. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln werde Kompany am Donnerstag ab 10:00 Uhr an einer Pressekonferenz teilnehmen und alle wichtigen Fragen rund um die Partie beantworten, teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.



Am 23. Oktober war Kompany bei einer Trainingseinheit des Rekordmeisters an der Säbener Straße zusammengebrochen. Zum Auftakt des 10. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga steht der Cheftrainer nun vor seiner Rückkehr auf die Trainerbank. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend laut Spielplan um 20:30 Uhr.





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