New York - Das US-KI-Unternehmen Anthropic mit dem Chatbot Claude hat Kreisen zufolge den Ausgabepreis für seine Aktien angehoben. Dieser liege nun bei 83 US-Dollar je Anteilschein, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zudem sei das Volumen des Angebots erhöht worden. Der erste Handelstag soll am Donnerstag stattfinden. Schon zuvor war klar, dass Anthropic auf einen der grössten ...

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