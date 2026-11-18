New York - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27.116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies «könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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