München (ots) -Nach einem atemberaubenden Dienstagabend auf Europas Basketballbühne gibt es heute im EuroCup am 8. Spieltag für zwei der deutschen Teams Niederlagen. Die NINERS Chemnitz müssen mit dem 85:94 gegen Tofas Bursa die dritte Pleite am Stück einstecken. Zwar kommt das Team von Rodrigo Pastore im Schlussviertel auf 35 Punkte, kann aber den 17-Punkte-Rückstand zu Beginn des letzten Abschnitts nicht mehr wettmachen. Der Coach moniert: "Wir haben zu lang gebraucht, das zu machen, was wir die letzten 5, 6 Minuten gemacht haben. Das hätte ich gerne von Beginn der 2. Hälfte an gesehen. Aber Kompliment an sie: Sie sind ein sehr gutes Team! Sie haben heute sehr gut gespielt und den Sieg verdient." Auch für die Skyliners Frankfurt läuft es im Duell mit Reyer Venice nicht besser. Das Team von Klaus Perwas lag zur Pause 31:45 zurück. Die 2. Hälfte lief mit 50 Punkten besser. Dennoch kritisiert der Coach: "Wir müssen lernen, defensiv zusammenzuspielen. Dafür haben wir fünf Spieler auf dem Court. Es ist kein 1-gegen-1. Es ist 5-gegen-1." Für Frankfurt ist es die dritte Niederlage in Folge im EuroCup.Weiter geht es mit Basketball am morgigen Donnerstag: Ab 19.30 Uhr empfängt der FC Bayern München nach der Overtime-Niederlage bei Zalgiris Kaunas im heimischen SAP Garden Baskonia Vitoria-Gasteiz. In der neuen Ausgabe des MagentaSport-Podcasts BasketballDeutschland mit Basti Ulrich und Experte Per Günther war der Münchner Auftritt natürlich auch großes Thema - und auch die prekäre Situation in der EuroLeague mit einer Bilanz von 3:9. Per Günther fordert eine Siegesserie: "Sie haben vier gewinnbare Spiele vor sich. Für mich müssen sie wahrscheinlich alle vier gewinnen - mindestens aber drei der nächsten vier. Anschließend kommen noch drei riesige Brocken. Davon müssen sie irgendwie noch ein Spiel klauen."Ab kommender Woche stehen die nächsten WM-Qualifikationsspiele für den amtierenden Weltmeister Deutschland auf dem Programm. Los geht's kommenden Freitag in Riga gegen Lettland - ab 18.15 Uhr live bei MagentaSport. Eines der neuen Gesichter im Team von Bundestrainer Alex Mumbru ist der Ulmer Mike Rataj. Per Günther, der den 23-Jährigen noch aus gemeinsamen Jahren in Ulm kennt, freut sich, "obwohl seine Nominierung eigentlich nur eine Frage der Zeit war. In meinen letzten ein oder zwei Jahren in Ulm ist er dort angekommen. Er war nicht dieses flashy Talent. Wir hatten in der Organisation Spieler wie Killian Hayes, die entsprechend angekündigt wurden. Mike war anders. Er ist ein unfassbar lieber Kerl und wurde nicht groß angepriesen. Uns wurde nicht gesagt: Stellt euch darauf ein, Mike Rataj kommt heute ins Training. Er tauchte manchmal einfach auf und hat einen weggeblasen. Er war so clever, physisch und tough. Sein Wurf war noch etwas wackelig, aber er war schon damals ein exzellenter Verteidiger."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 8. Spieltag im EuroCup, mit den Heimspielen der NINERS Chemnitz gegen Tofas Bursa und der Skyliners Frankfurt gegen Reyer Venedig, sowie vom 12. Spieltag in der EuroLeague mit Real Madrid zu Gast bei Besiktas Istanbul. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am morgigen Donnerstag: Ab 19.30 Uhr empfängt der FC Bayern München Baskonia Vitoria-Gasteiz.EuroCup | 8. SpieltagNINERS Chemnitz - Tofas Bursa 85:94 | 35 Punkte im Schlussviertel reichen nicht: "was wir die letzten 5-6 Minuten gemacht haben, hätte ich gerne von Beginn der 2. Hälfte an gesehen"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZlVUMCthaU9DRm80eC9vL0lPZDJZMDdpTGtTTjR0bm9seUM2MGZ1aXZDYz0=Der beste Chemnitzer trotz Niederlage: Phlandrous Fleming, mit Double-Double, 18 Punkten und 10 Assists. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UXBmZ01tcVNMR09RSUVtN2hYMEdmd1VHRXBGTWkzeHI1UlZtSGpkUWdkbz0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Wir waren von Anfang an nicht im Rhythmus. Wir konnten keine Lösungen gegen ihre Physis finden. Wir haben offene Würfe nicht getroffen. Sie sind 1-gegen-1 ein sehr gutes Team. Das haben sie heute gezeigt. Wenn sie am Korb nicht getroffen haben, sind sie an die Freiwurflinie gekommen. Sie haben auch von außen getroffen. Sie haben offensiv sehr gut gespielt. Wir haben zu lang gebraucht, das zu machen, was wir die letzten 5-6 Minuten gemacht haben. Das hätte ich gerne von Beginn der 2. Hälfte an gesehen. Aber Kompliment an sie: Sie sind ein sehr gutes Team! Sie haben heute sehr gut gespielt und den Sieg verdient."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SDM1MXZWOHZYRW1TVnhyNC85bGhWL3kxL3pla3NjdXRVaGpHNCs1SElKTT0=Frankfurt Skyliners - Reyer Venice 97:107 | 45 Punkte für Venedig zur Pause - Perwas kritisiert: "Wir müssen lernen, defensiv zusammenzuspielen"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NHBwRWt2QmlmR0pTSm5vMkgzakpCOE5YNU5CWWFLTC9SQW52N0liU29kdz0=Frankfurts Lichtblick an einem gebrauchten Abend: Judah Mintz mit 22 Punkten. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dm5HdzY0eUh6NThoYUZJRWs5dThvQ0lra0d6ZnNwUHZzbTM3bWFGeGtvTT0=Klaus Perwas, Trainer Frankfurt, über die 2. Hälfte: "Wir haben gekämpft. Das wollten wir auch machen, unabhängig vom Spielstand. Und das haben wir auch gemacht."... was er in der Halbzeitpause umstellen musste: "Sie haben ein gutes Team, individuell gute Spieler. Wir müssen lernen, defensiv zusammenzuspielen. Dafür haben wir fünf Spieler auf dem Court. Es ist kein 1-gegen-1. Es ist 5-gegen-1. Wir haben keinen schlechten Job gemacht. Sie haben auch etwas Selbstvertrauen in der 1. Halbzeit bekommen und einige Shots getroffen. Wir mussten uns zurückkämpfen. Aber es hat am Ende nicht gereicht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MmV2alJDTEc3N0tsOWlJdTZIKzJzNDNzclM5MHFNc1YwRmVBbG5KQlNSOD0=EuroLeague | 12. SpieltagBesiktas Istanbul - Real Madrid 83:79 | Real Madrid wacht zu spät auf: 5. Saisonniederlage bei BesiktasLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=aFlJWFVjUURFR2RtOE5YYkczZzZhWXltTnZocTBtZFlQWkZkMEZTUGFocz0=Von weit draußen! Daquan Jeffries mit dem Dreier für Besiktas im 2. Viertel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZWJwMVVSM1VFc0VvY2FKU2JkN3NpZU9INlRQM1VUR3VnY2pWS3k2eXl4az0=Der passt! Damian Jones vollendet die gekonnte Vorarbeit von Théo Maledon per Dunk! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NmtVcTF5M3ZVa0RRSFE1bXg1VjY3VHpaWGs3OUNncm5ydVNxL0NwbWNJOD0=Podcast BasketballDeutschland über Bayerns irres Spektakel bei Zalgiris Kaunas: "Was muss München offensiv noch leisten, um ein EuroLeague-Spiel zu gewinnen?"Am Dienstagabend unterlag der FC Bayern in einem Krimi auswärts bei Zalgiris Kaunas 114:117 in der Overtime. Nach nur einem Sieg aus den letzten 7 Spielen stehen die Münchner inzwischen bei einer 3:9-Bilanz vor dem 13. Spieltag. In der neuen Ausgabe des MagentaSport-Podcasts BasketballDeutschland haben sich Basti Ulrich und Per Günther unter anderem über den Krimi der Münchner, die Verteidigung gegen Ex-Spieler Carsen Edwards und die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der DBB-Männer unterhalten. Der Link zur Folge mit dem Namen "Die Jahrhundertkonferenz": youtube.com/watch?v=6ztCMzQnW78Per Günther über ...... Bayerns Verteidigung gegen Ex-Spieler Carsen Edwards: "Ich war überrascht, dass das direkte Match-up gegen Carsen Edwards weiterhin Andi Obst blieb, nachdem Edwards einen anderen Bewusstseinszustand erreicht hatte. Obst hatte einige Situationen in der ersten Halbzeit wirklich gut gelesen und gut verteidigt. Trotzdem dachte ich: Wenn die gesamte Halle weiß, wo der Ball in den letzten drei Angriffen hingeht, brauchst du im Idealfall einen Spieler mit etwas mehr Länge. Andi Obst kann perfekte Defense spielen, und Carsen Edwards wird diesen Wurf trotzdem gegen ihn los. Nach drei oder vier Körben hintereinander wurde Edwards in einem Set zum ersten Mal von Oscar da Silva verteidigt. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Da Silva hat seinen Dreierversuch aus der Ecke jedenfalls geblockt. Für solche Situationen brauchst du im Kader einen Spezialisten. Carsen Edwards kann gegen jeden scoren. Aber für den letzten Angriff muss es aus meiner Sicht ein Jessup, ein Beauchamp oder ein anderer längerer Verteidiger sein. Unser Grundgefühl war die ganze Zeit: Was muss München offensiv noch leisten, um ein EuroLeague-Spiel zu gewinnen?"... das Foul von Andi Obst an Marius Grigonis in der Schlussminute: "Andi Obst macht sich frei, wird von Marius Grigonis gehalten und reißt sich ein bisschen los. Dabei trifft er Grigonis mit dem Rücken oder Hinterkopf im Gesicht, ohne überhaupt zu wissen, wo sein Gegenspieler steht. Aus einer Offensivaktion des FC Bayern wird ein unsportliches Foul, und Zalgiris bekommt zwei Freiwürfe."Das Foul von Andi Obst und die darauffolgende Schiedsrichterentscheidung im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Ukw5dEpGdWRjZXpWNUhIYndSV3hYN0tlYUxYbTRXNDJ4Mmo1MkdCcEIzZz0=... die prekäre Situation des FC Bayern in der EuroLeague: "Das war vielleicht der beste Duane Washington, den du je gesehen hast. Es war vielleicht das beste Saisonspiel von Justinian Jessup und Oscar da Silva. Es war das beste Karrierespiel von Johannes Thiemann. Das ist hart für den FC Bayern München. Die Situation ist jetzt prekär! Sie haben vier gewinnbare Spiele vor sich. Für mich müssen sie wahrscheinlich alle vier gewinnen - mindestens aber drei der nächsten vier. Anschließend kommen noch drei riesige Brocken. Davon müssen sie irgendwie noch ein Spiel klauen. Zwei Siege hintereinander wären vor diesem schweren Abschnitt enorm wichtig gewesen. Diese Niederlage war wirklich brutal."... den kuriosen 'Fast-Dunk' von Azuolas Tubelis in der 22. Minute, der am Ende nicht zählte: "Als wir kurz zu euch hinübergeschaltet haben, war es Kuriositätenkabinett, Teil 17. Azuolas Tubelis dunkt im Fastbreak, und der Ball fliegt wieder aus dem Korb heraus. Für diese Szene gibt es einen Präzedenzfall beim FC Bayern München. Ich hatte genau das gesagt: Der Ball war mit seinem gesamten Körper unterhalb des Rings, weil das Netz ihn gefangen und wieder herausgeschleudert hatte. Lukas Feldhaus antwortete drei Sekunden später, als hätte er diese Nachricht seit Jahren vorbereitet: Nein, der Ball muss durch das Netz gehen, sonst zählt der Korb nicht. Nihad Djedovic hatte wohl vor ungefähr zehn Jahren eine ähnliche berühmte Szene. Lukas Feldhaus schickte mir auch diesen Clip innerhalb einer Minute. Das war wieder einer dieser kleinen Momente: Wir schalten kurz nach Kaunas, sehen einen Dunkversuch, der Ball geht hinein und auf unmögliche Weise wieder heraus."Die kuriose Szene von Azuolas Tubelis im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TUFUTmZTd1JmdW9teXJibUZMdE9wbFUvMmJoUW43Z0hxUE9sY1lNQjdjaz0=Per Günther über die WM-Qualifikation der DBB-Männer und Neu-Nationalspieler Mike Rataj: "Ich bin guter Dinge. Wir haben ebenfalls im Kopf, dass Deutschland nur ein Spiel gewinnen muss. Für Mike Rataj freue ich mich sehr, obwohl seine Nominierung eigentlich nur eine Frage der Zeit war. In meinen letzten ein oder zwei Jahren in Ulm ist er dort angekommen. Er war nicht dieses flashy Talent. Wir hatten in der Organisation Spieler wie Killian Hayes, die entsprechend angekündigt wurden. Mike war anders. Er ist ein unfassbar lieber Kerl und wurde nicht groß angepriesen. Uns wurde nicht gesagt: Stellt euch darauf ein, Mike Rataj kommt heute ins Training. Er tauchte manchmal einfach auf und hat einen weggeblasen. Er war so clever, physisch und tough. Sein Wurf war noch etwas wackelig, aber er war schon damals ein exzellenter Verteidiger. Dass er am College noch solche Sprünge gemacht hat, war irgendwann nur noch eine Frage der Zeit. Bei einem schwierigen Ulmer Saisonstart ist er regelmäßig der Alleinunterhalter. Er legt Zahlen auf, macht alles, ohne es zu forcieren, und verteidigt gut. Sein Wechsel von Berlin nach Ulm kam für mich überraschend. Umso mehr freue ich mich über seine Entwicklung."In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 13. SpieltagDonnerstag, 19.11.2026ab 18.15 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketballab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athenab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Fenerbahce Istanbulab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Hapoel Tel Avivab 20.45 Uhr: Valencia Basket - Virtus BolognaFreitag, 20.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - ASVEL Villeurbanneab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Real Madridab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Roter Stern Belgradab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Besiktas IstanbulEuroCup | 9. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 17.20 Uhr: Siaulai Basketball - Skyliners Frankfurtab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - NINERS ChemnitzMittwoch, 09.12.2026ab 17.50 Uhr: Riga Zelli - Rostock Seawolvesab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - BAXI ManresaBasketball Champions League (BCL) | 5. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Cholet Basketab 19.50 Uhr: Igokea Aleksandrovac - ALBA BerlinMittwoch, 09.12.2026ab 19.50 Uhr: Pallacanestro Varese - Baskets BambergWM-Qualifikation Männer | 9. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.15 Uhr: Lettland - DeutschlandWM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6393494