Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), weist eine Parallele zwischen dem bevorstehenden Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen und dem Treffen von Jalta im Februar 1945 zurück. "Dieses Treffen ist kein neues Jalta", sagte Röttgen den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben).



Jeder der drei Präsidenten habe sein eigenes taktisches Interesse an der Symbolik, darin erschöpfe sich das Ereignis. "Vor allem Putin erhält eine internationale Aufwertung trotz seines fast fünf Jahre dauernden Kriegsdesasters, in dem er mit der Zerstörung der Krimbrücke eine weitere Demütigung erfahren hat", so der CDU-Politiker weiter. Trump könne seiner innenpolitischen Niederlage entfliehen und auf der internationalen Bühne seine Wichtigkeit demonstrieren. "Und der chinesische Präsident Xi sieht in seiner Rolle als Gastgeber ein weiteres untrügliches Zeichen, dass China immer mehr die internationale Bühne dirigiert", sagte Röttgen.



Jedes dieser Symbole sei "nicht unbedeutend". Aber es mache die drei Präsidenten "noch lange nicht zu einem gestalterischen Trio der Weltpolitik. Und das ist gut so", so der CDU-Außenpolitiker.



In dem Badeort auf der Krim am Schwarzen Meer waren vom 4. bis zum 11. Februar 1945 der sowjetische Staatschef Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill zusammengetroffen. Ergebnis war eine Teilung der Welt in Einflusssphären.





© 2026 dts Nachrichtenagentur