Bern - Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz informieren sich regelmässig mit künstlicher Intelligenz (KI) - dreimal so viele wie 2024. Das zeigt die JAMES-Studie 2026 der ZHAW und Swisscom. Die Smartphone-Nutzung bleibt auf hohem Niveau. Sport, Freundschaften und Familie haben gleichzeitig weiterhin einen festen Platz in ihrer Freizeit. In keinem Bereich hat sich der Medienalltag der Jugendlichen in den letzten zwei Jahren so stark verändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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