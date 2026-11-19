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China kontrolliert den unsichtbaren Schlüssel der Elektromobilität: Graphit. Der Rohstoff steckt in fast jeder Lithium-Ionen-Batterie. Mehr als 90 Prozent des raffinierten Graphits und der Anodenmaterialien stammen aus China. Nun baut Kanada eine eigene Lieferkette auf. Im Zentrum steht Nouveau Monde Graphite.

Ein Konflikt um Taiwan könnte die Weltwirtschaft erschüttern. Im Mittelpunkt stehen meist Halbleiter. Doch eine zweite Abhängigkeit erhält deutlich weniger Aufmerksamkeit: China kontrolliert 94 Prozent des batteriefähigen Graphits. Ohne diesen Rohstoff geraten Elektroautos, Batteriespeicher und Teile der Energieversorgung unter Druck. Mehr als 300 Milliarden US-Dollar Produktion könnten jährlich gefährdet sein.

Ein Konflikt mit China würde weit über Chips hinausreichen

Militärmanöver, politische Drohungen und Warnungen vor einer Eskalation sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die Debatte konzentriert sich meist auf Taiwans Halbleiterindustrie. Doch auch chinesische Exportbeschränkungen könnten weltweite Lieferketten treffen, lange bevor Fabriken tatsächlich stillstehen.



Graphit zählt zu den besonders kritischen Rohstoffen der Batterieindustrie. Er ist ein zentraler Bestandteil der Anoden in den heute industriell am weitesten verbreiteten Lithium-Ionen-Batterien, die vor allem in Elektroautos und großen Batteriespeichern zum Einsatz kommen. Damit hängt ein wichtiger Teil der Energiewende von einer Lieferkette ab, die maßgeblich von China dominiert wird.

94 Prozent: Chinas Macht beginnt nach der Mine

Laut Internationaler Energieagentur entfielen 2025 rund 81 Prozent der weltweiten Naturgraphitförderung auf China. Bei batteriefähigem Graphit erreichte der chinesische Anteil sogar 94 Prozent. Auch mehr als 90 Prozent des aktiven Anodenmaterials stammen aus dem Land.



Die Anode ist der negative Pol einer Batterie. Beim Laden wandern Lithium-Ionen dorthin und lagern sich zwischen den Schichten des Graphits ein. Beim Entladen werden sie wieder freigesetzt. Dieser Vorgang liefert den Strom, der ein Elektroauto antreibt, ein Smartphone versorgt oder Energie aus Wind- und Solaranlagen speichert.



Naturgraphit kann dafür nicht direkt verwendet werden. Er muss gereinigt, zu winzigen kugelförmigen Partikeln verarbeitet, beschichtet und für Batteriezellen qualifiziert werden. Genau diese Verarbeitung kontrolliert China. Deshalb kann selbst Graphit aus Kanada oder Afrika weiterhin durch chinesische Anlagen laufen. Neue Minen allein beenden die Abhängigkeit nicht.