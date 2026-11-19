NEW YORK (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk scheint zu bereuen, dass er fast eine halbe Milliarde Dollar versenkt hat, um Donald Trumps Republikaner bei der jüngsten Parlamentswahl zu unterstützen. "Ich komme mir ziemlich dumm vor, dass ich so viel Geld ausgegeben habe", ohne damit etwas zu erreichen, sagte Musk in einem Interview bei einer Konferenz der "New York Times". "Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich weniger Geld ausgegeben."

Musk hatte im Vorlauf zur Kongresswahl am 3. November nahezu 500 Millionen US-Dollar für den Wahlkampf der Republikaner gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben. Die Geldspritze half nicht. Im Rennen um einen Sitz im Senat verlor der republikanische Kandidat Ken Paxton klar gegen den Demokraten James Talarico. Bei der Gouverneurswahl setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa gegen Amtsinhaber Greg Abbott durch.

Musk hatte vor der Wahl sowohl Talarico persönlich auf seiner Online-Plattform X angegriffen als auch insgesamt Stimmung gegen die Demokraten gemacht. So behauptete er kurz vor der Wahl, sie würden nach der Präsidentenwahl 2028 mit einer Kontrolle über das Weiße Haus und beide Parlamentskammern "die Grenzen öffnen", um dank massiver Einwanderung dauerhaft eine Mehrheit zu haben. Noch am Vorabend der Wahl rief er auf, für die Republikaner zu stimmen. Dieser Beitrag bei X wurde später gelöscht.

Nach dem Erdrutsch-Wahlsieg der Demokraten schlägt Musk, der sie auch schon als "Partei des Hasses" bezeichnet hatte, nun andere Töne an. Hinojosa werde eine "recht moderate" Gouverneurin sein, und in Texas werde "alles gut sein" mit ihr, sagte er. "Ich denke, es gibt Positives und Negatives in beiden Parteien", hieß es von Musk weiter. Zugleich suchte er Distanz zu Trumps Republikanern. "Ich bin nicht MAGA", sagte er mit Blick auf die Bewegung treuer Trump-Anhänger unter dem Motto "Make America Great Again".

Musk ist der reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 900 Milliarden Dollar. Er hatte 2024 mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Präsidentenwahlkampf gesteckt und wurde zu Beginn dessen zweiter Amtszeit zu einem seiner Vertrauten im Weißen Haus. Später zerstritten sich die beiden, versöhnten sich inzwischen aber weitgehend. Das Interview gab Musk von China aus, wo er Teil von Trumps Delegation beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist./so/DP/zb