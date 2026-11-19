Frankfurt am Main - Der Vorstandsvorsitzende der Staatsbank KfW, Stefan Wintels, wirbt dafür, öffentliche Mittel mit privatem Kapital zu hebeln.



In diesen neuen Finanzierungsmodellen sieht er die Chance für Deutschland, Wachstum zu generieren, Infrastruktur auszubauen und die Rohstoffversorgung zu sichern, wie er der FAZ sagte. Er wünsche sich mehr Mut von Staat und Unternehmen: "Investoren stehen im Grunde Schlange, um in Deutschland zu investieren." Es brauche jedoch bessere Rahmenbedingungen, wie steuerliche Erleichterungen, Fachkräftezuwanderung und Bürokratieabbau.



Zugleich nannte er Lösungsansätze für die derzeitige Konjunkturschwäche: "Wir müssen daher unsere Stärken festigen - zum Beispiel in Zukunftsbereichen wie Quantentechnologie oder Klimatechnologien." Darüber hinaus brauche es Impulse, damit Deutschland vom globalen KI-Boom profitiert. Drittens benötigte Deutschland eine Belebung der Konsumseite. "Deshalb ist es wichtig, dass sich die Stimmung im Land verbessert. Wir brauchen positive Narrative", so Wintels.



Der KfW-Chef warnte, Deutschland habe bei der Rohstoffgewinnung an Kompetenz verloren, anders als Japan, das entschieden habe, seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Dies sei gelungen: Sie sei von 90 Prozent im Jahr 2011 auf unter 40 Prozent gesunken.





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