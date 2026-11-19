Luzern - Rund zwei Drittel der Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz investieren nach eigener Aussage zumindest teilweise nachhaltig. Zugleich geben 56 Prozent der Befragten an, nicht zu verstehen, wie Banken nachhaltige Anlagen definieren. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit PostFinance. Nachhaltig zu investieren wird für Anlegerinnen und Anleger immer wichtiger. In einer Studie der Hochschule Luzern und von PostFinance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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