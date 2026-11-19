Bremerhaven - Grand Theft Auto V ist eines der bekanntesten Videospiele der Welt - und wird dieser Tage wohl nur vom Nachfolger Grand Theft Auto VI in den Schatten gestellt. Bleiben wir aber bei «V»: Ort der Handlung ist Los Santos und obwohl die Stadt fiktiv ist, ist ihre landschaftliche und städtebauliche Struktur dem amerikanischen Los Angeles nachempfunden. Ob diese virtuelle Abbildung detailgetreu genug ist, um die Folgen eines möglichen Meeresspiegelanstiegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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