Bremerhaven - Grand Theft Auto V ist eines der bekanntesten Videospiele der Welt - und wird dieser Tage wohl nur vom Nachfolger Grand Theft Auto VI in den Schatten gestellt. Bleiben wir aber bei «V»: Ort der Handlung ist Los Santos und obwohl die Stadt fiktiv ist, ist ihre landschaftliche und städtebauliche Struktur dem amerikanischen Los Angeles nachempfunden. Ob diese virtuelle Abbildung detailgetreu genug ist, um die Folgen eines möglichen Meeresspiegelanstiegs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.