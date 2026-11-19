Hamburg - Hitzewellen, Überschwemmungen oder andere Extremwetterereignisse haben zwischen 1996 und 2025 wirtschaftliche Schäden in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar verursacht. Insgesamt summieren sich die Schäden inflationsbereinigt auf 4,7 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa dem aktuellen Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt der Klima-Risiko-Index der Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisation Germanwatch. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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