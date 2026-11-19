San Francisco/New York - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit heute an der Börse mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar. Der Rekord-Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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