NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 550 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe im dritten Quartal letztlich nicht so positiv überrascht wie er es erwartet habe, schrieb Philip Kett am Mittwoch. Diese Überraschung nämlich vor allem der Kapitalrendite (ROI) zu verdanken. Daher verändern sich seine Schätzungen für die Folgejahre kaum./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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