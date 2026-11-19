Basel - Novartis gibt sich am Investorentag zuversichtlich für die eigenen Wachstumsaussichten. Dabei stützt sich der Konzern auf seine Pipeline mit zahlreichen Produktkandidaten. Sie sollen helfen, die bevorstehende Patentklippe zu umschiffen. Für die Zeitspanne 2026 bis 2031 strebt der Pharmakonzern ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr an, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Zudem soll die Kerngewinnmarge bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab