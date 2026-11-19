Zürich - Die Arbeitswelt ist im Umbruch, wobei künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Hierzulande werden KI-Agenten bei der Arbeit laut einer Studie deutlich häufiger in Anspruch genommen als noch vor einem Jahr. Deren Einsatz verbessere die Effizienz und helfe, im Job Zeit zu sparen. In der Schweiz nutzen 71 Prozent der Beschäftigten bei der Arbeit KI-Agenten. Das geht aus einer von der Adecco Group am Donnerstag publizierten ...

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