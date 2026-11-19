Wiesbaden - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2026 kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent und nominal 1,9 Prozent mehr umgesetzt als im August.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,9 Prozent, wohingegen er nominal um 6,5 Prozent stieg, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit. Im August 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,1 Prozent (vorläufiger Wert: -1,3 Prozent) und nominal 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: -1,2 Prozent).



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2026 gegenüber August 2026 einen Umsatzzuwachs von real 0,6 Prozent und nominal 2,9 Prozent. Gegenüber September 2025 stieg der Umsatz real um 2,8 Prozent und nominal um 7,8 Prozent.



In der Gastronomie stieg der Umsatz im September 2026 gegenüber August 2026 real um 1,4 Prozent und nominal um 1,6 Prozent. Im Vergleich zum September 2025 sank der Umsatz real um 2,1 Prozent, wohingegen er nominal um 6,1 Prozent stieg.





© 2026 dts Nachrichtenagentur