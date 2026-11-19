The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2026
ISIN Name
AT0000820378 SCHOELLERBANK ETH.AKT. T INVESTMENT
AT0000913942 SCHOELLERBANK ETH.AKT. A INVESTMENT
XS2408001365 SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN
XS1523000856 PRS FINANCE 16/26 MTN
XS2002017361 VODAFONE GRP 19/26 MTN
DE000HLB2K00 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
XS0276103156 HUTCH.WHAMP.FIN.(UK)06/26
DE000NLB3DP3 NORDLB 20/26
HK0000789849 HONG KONG 21/26
XS2064643484 MOTION BOND. 19/27 REGS
XS2412105533 DANSKE MT BK 21/26 MTN
US06738EBU82 BARCLAYS 21/27 FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2026
ISIN Name
AT0000820378 SCHOELLERBANK ETH.AKT. T INVESTMENT
AT0000913942 SCHOELLERBANK ETH.AKT. A INVESTMENT
XS2408001365 SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN
XS1523000856 PRS FINANCE 16/26 MTN
XS2002017361 VODAFONE GRP 19/26 MTN
DE000HLB2K00 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
XS0276103156 HUTCH.WHAMP.FIN.(UK)06/26
DE000NLB3DP3 NORDLB 20/26
HK0000789849 HONG KONG 21/26
XS2064643484 MOTION BOND. 19/27 REGS
XS2412105533 DANSKE MT BK 21/26 MTN
US06738EBU82 BARCLAYS 21/27 FLR
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