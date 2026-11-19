Zürich - Der Zahlungsdienstleister Twint führt ein neues Gebührenmodell ein. Neu können Händler zwischen dem bestehenden Basis-Gebührenmodell und einem Hybrid-Modell wählen. Das neue Hybrid-Modell sei vor allem bei mittleren und grossen Beträgen vorteilhafter für die Händler, teilte Twint am Donnerstag mit. Es unterscheide dabei zwischen Beträgen von unter und über 10 Franken. Bei Beträgen unter 10 Franken bezahlt der Händler mit dem neuen Modell ...

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