FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Freude dürften auch die Anleger an der Börse am Donnerstag auf den Start von "Grand Theft Auto VI" reagieren. Für die Aktien des Spieleentwicklers Take Two Interactive zeichnen sich Kursgewinne ab. Im deutschen Handel auf Tradegate legte der Kurs um 3,4 Prozent zu in Relation zum Schlusskurs an der Nasdaq-Börse am Vorabend.

Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um ab Mitternacht loszulegen. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. GTA 6 könnte zur größten Entertainment-Veröffentlichung werden. Nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower überschritt allein schon das Umsatzvolumen der Vorbestellungen die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro). Mit geschätzten Entwicklungskosten zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dürfte GTA 6 auch das bisher teuerste Entertainment-Produkt sein.

Etwas Wasser in den Wein goss indes mit Blick auf GTA 6 der Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG: "Für die Aktie des Herausgebers Take-Two waren die bisherigen Starts kein verlässlicher Kurstreiber". In den jeweils drei Monaten nach den letzten fünf Starts sei die Aktie dreimal gestiegen und zweimal gefallen. Die Spanne reiche von plus 67,5 Prozent nach GTA III im Jahr 2001 bis zu minus 17,6 Prozent nach dem Ableger Vice City ein Jahr später. GTA IV kam 2008 und V dann 2013.

An der Tokioter Börse stieg derweil die Sony -Aktie um knapp drei Prozent. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen.

Spielekonsolen wie die Xbox Series X/S und Playstation 5 stiegen zuletzt im Preis, statt - wie bei den vorherigen Generationen üblich - über die Jahre günstiger zu werden. Sollte auch die Microsoft-Aktie im US-Handel zulegen, so dürfte das aber wohl eher Folge des sich abzeichnenden erfolgreichen Börsengangs des KI-Giganten Anthropic sein./bek/tih/mis