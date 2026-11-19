Unterföhring (ots) -Gut gespielt: Die neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielt am Mittwochabend zum Auftakt einen Marktanteil von sehr schönen 12,5 Prozent (Overnight-Quote) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen die erste Folge der Herbststaffel und damit 15 Minuten Sendezeit um 20:15 Uhr. Deshalb verschiebt ProSieben für "Joko & Klaas LIVE" am heutigen Donnerstag seine Prime Time, "JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?" beginnt direkt im Anschluss um 20:30 Uhr.Die überraschendste Viertelstunde im deutschen Fernsehen: Was Joko & Klaas heute Abend senden werden, weiß vorher niemand. Für den Inhalt der 15 Minuten sind ausschließlich Joko & Klaas verantwortlich.Die Chance zur Revanche lässt nicht lange auf sich warten: Schon kommenden Mittwoch müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf erneut bei JKvsP7 gegen die rote Sieben beweisen."Joko & Klaas LIVE" - heute, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard Bewegtbild; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 19.11.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6393585