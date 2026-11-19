Bern - Die Schweiz hat im Oktober mehr exportiert als im Vormonat. Doch dies galt nicht für alle Warengruppen. Die Exporte stiegen saisonbereinigt nominal um 6,3 Prozent auf 24,69 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von 2,4 Prozent. Damit stiegen die Ausfuhren den zweiten Monat in Folge und sind laut dem Bundesamt zurück ...

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