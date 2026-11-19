Die Commerzbank-Aktie gerät nach einer zwischenzeitlich vielversprechenden Erholung erneut unter Verkaufsdruck. Bereits Ende Oktober hatte ich unter der Headline "Nach knapp +9% vor dem Härtetest" vor einer möglichen Umkehr und anschließenden Kursverlusten gewarnt. Zwar gelang den Bullen zunächst die Überwindung wichtiger Widerstände, doch am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei rund 40,22 € war Schluss. Inzwischen ist der Kurs wieder unter die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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