Shenzhen - Am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Wladimir Putin und Xi Jinping zu dem mit Spannung erwarteten historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die Präsidenten der USA, Russlands und Chinas in diesem Format treffen.



Dem Vernehmen nach ist das Treffen größtenteils symbolischer Natur. Größere Fortschritte bei der Lösung internationaler Krisen werden nicht erwartet, der Ukraine-Krieg soll nach US-Angaben gar keine Rolle spielen. In Berlin, wo am Nachmittag ein Gipfel der "Koalition der Willigen" stattfindet, wird das Dreiertreffen dennoch genau beobachtet. Die Ergebnisse dürften später im Kanzleramt eine wichtige Rolle spielen, wobei auch die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet werden.



Bereits vor dem Treffen im Dreierformat hatte sich Trump in Shenzhen zu bilateralen Gesprächen mit seinen Amtskollegen getroffen. Beim Treffen mit Putin lobte der US-Präsident die "großartige Beziehung" zwischen den beiden Staatschefs. Beim Gespräch mit Xi hob der US-Präsident dann den "perfekt umgesetzten" Apec-Gipfel hervor. Er wolle seine "Freundschaft" mit dem chinesischen Präsidenten weiter ausbauen. Die USA und China hätten unter ihrer Führung eine "Vorreiterrolle" in den Bereichen Handel und Weltfrieden eingenommen, behauptete Trump.





© 2026 dts Nachrichtenagentur