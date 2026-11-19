Dresden/Hamburg - Gemessen in Arbeitszeit sind Mieten in Deutschland seit 2004 bundesweit nicht teurer geworden. Das geht aus Berechnungen des Ifo-Instituts und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) hervor.



Für einen Quadratmeter Mietwohnfläche mussten Beschäftigte demnach 2025 im Monat durchschnittlich 23,8 Minuten arbeiten, 2004 waren es mit 24,4 Minuten etwas mehr. "Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen sind", sagte Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden. "Entscheidend ist, ob die Einkommen schneller steigen als die Wohnkosten."



Michael Berlemann, wissenschaftlicher Direktor des HWWI, weist allerdings auf einen wichtigen Aspekt hin: "Die bundesweiten Durchschnitte verdecken große regionale Unterschiede: Während Wohnen in weiten Teilen Ostdeutschlands günstiger geworden ist, wurde es in Berlin und in Regionen im Süden und Norden teurer."



Auf Kreisebene sank zwischen 2004 und 2024 der Arbeitszeitaufwand für die Miete in 188 von 382 Kreisen um mehr als fünf Prozent, vor allem in Ostdeutschland. In 73 Kreisen stieg er um mehr als fünf Prozent, darunter in Berlin und in einzelnen Regionen im Süden und Norden. In Leipzig beispielsweise stieg die Miete um 77,4 Prozent, der Nettostundenlohn aber um 102,9 Prozent; die nötige Arbeitszeit sank somit um 12,6 Prozent.



Anders als beim Mieten ist der Kauf einer Eigentumswohnung heute aufwendiger als vor gut 20 Jahren. Die durchschnittlichen Kaufpreise haben sich seit 2004 von rund 1.435 auf 2.989 Euro je Quadratmeter mehr als verdoppelt. Weil auch die Nettolöhne kräftig gestiegen sind, nahm der Arbeitszeitaufwand deutlich weniger zu: 2025 waren rund 116 Arbeitsstunden je Quadratmeter nötig, 11,6 Prozent mehr als 2004. Regional ist das Gefälle beim Kauf noch ausgeprägter als bei der Miete: In 63 von 76 ostdeutschen Kreisen (einschließlich Berlin) sank der Aufwand zwischen 2004 und 2024 um mehr als fünf Prozent, in 174 von 306 westdeutschen Kreisen stieg er dagegen um mehr als fünf Prozent, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg.





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