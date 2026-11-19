Der Nettoförderbedarf einer vom EWI modellierten neuen Eigenheimanlage liegt nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft bei rund 0,8 Cent je erzeugter Kilowattstunde. In der Debatte über die Förderung für Solardächer spricht sich der Verband dafür aus, die Einspeisevergütung für kleine Anlagen beizubehalten. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) hat im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) die Förderung für Solardächer und die Kosten des Verteilnetzausbaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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