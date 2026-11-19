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BKB als beste Bank für KMU ausgezeichnet



19.11.2026 / 09:45 CET/CEST





Die Basler Kantonalbank (BKB) gehört zu den besten Banken für Geschäftskunden in der Schweiz. Bei einer nationalen Kundenumfrage belegt sie in zwei Kategorien den ersten Platz: bei den KMU sowie beim Kredit- und Hypothekenangebot für Geschäftskunden. Insgesamt wurde die BKB in zehn Kategorien ausgezeichnet. Davon betreffen je vier Kategorien die Privat- bzw. Geschäftskunden und zwei das Kartenangebot der BKB. Kundinnen und Kunden bewerten ihre Bank

Das Ranking «Top Banken 2027» basiert auf einer schweizweiten Kundenbefragung, die von der Handelszeitung und dem Westschweizer Wirtschafts- und Unternehmermagazins PME in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungs- und Datenunternehmen Statista durchgeführt wurde. Die BKB erreicht sowohl in der Kategorie «Top Banken für Geschäftskunden - KMUs» als auch in der Kategorie «Top Banken für Geschäftskunden - Kredit- & Hypothekenangebot» den ersten Platz. Bewertet wurden unter anderem die Zufriedenheit, die Weiterempfehlungsbereitschaft und die Kundenloyalität.

Michael L. Baumberger, Leiter KMU Kunden bei der BKB, freut sich über das Ergebnis: «Diese Auszeichnung freut uns besonders, weil sie direkt auf den Bewertungen unserer Kundinnen und Kunden basiert. Sie bestätigt uns darin, dass wir mit unserer persönlichen Beratung und unseren Finanzierungslösungen überzeugen. Wir kennen die Herausforderungen der Unternehmen in unserer Region und wissen, wie wichtig eine Bank ist, die mitdenkt, rasch entscheidet und auch langfristig an ihrer Seite steht.»



In zehn Kategorien unter den «Top Banken 2027»

Neben den beiden Spitzenplatzierungen erhielt die BKB in acht weiteren Kategorien Auszeichnungen - insgesamt acht im Bankgeschäft und zwei im Kartenbereich. Die Ergebnisse unterstreichen die breite Leistungsfähigkeit und das attraktive Angebot der BKB für Privat- und Geschäftskunden. Medienmitteilung (PDF)

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Für weitere Auskünfte:

Basler Kantonalbank

Katrin Gröflin

Group Communications

Basler Kantonalbank, CEO Office

medien@bkb.ch



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