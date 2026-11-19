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adesso entwickelt und betreibt neues Finanzportal und Wertpapierinformationssystem für die DZ BANK



19.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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adesso entwickelt und betreibt neues Finanzportal und Wertpapierinformationssystem für die DZ BANK adesso sichert sich einen der größten Bankenaufträge seiner jüngeren Geschichte: In der auf 14 Jahre vereinbarten Partnerschaft verantwortet der IT-Dienstleister als Generalunternehmer gemeinsam mit stock3 und SIX die Umsetzung eines Projekts für die DZ BANK. Sie ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands und ist an eines der umfangreichsten Filialnetze regionaler Kreditinstitute im Land angebunden. Den Zuschlag erhielten adesso und die Partner stock3 und SIX nach einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen ein von Grund auf neues Finanzportal für Endkundinnen und -kunden sowie ein Marktdateninformationssystem für Wertpapierberaterinnen und -berater. Für die Projektumsetzung sind dreieinhalb Jahre eingeplant. Darauf folgt ein zehnjähriger Betriebsvertrag. Neue Plattform für Selfservice und Beratung Im Zentrum des Vorhabens stehen zwei Großprojekte für die DZ BANK: ein neu entwickeltes Finanzportal für Endkundinnen und Endkunden sowie ein maßgeschneidertes Marktdateninformationssystem für die professionelle Wertpapierberatung, das auf der Technologie von stock3 basiert. Das neue Wertpapierinformationssystem bietet neue Funktionen, eine verbesserte Bedienung und integrierte KI-Unterstützung. Das hilft Beraterinnen und Beratern dabei, Gespräche gezielter vorzubereiten und Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht zu begleiten. Die Verantwortung für die Beratung bleibt dabei beim Menschen. Beide Lösungen laufen auf einer gemeinsamen, cloud-nativen Datenplattform, die von adesso konzipiert, aufgebaut und über die gesamte Laufzeit betrieben wird. Die Plattform wird auf einer Cloud-Infrastruktur mit Rechenzentrumsstandort in Deutschland betrieben, sodass die Daten lokal gehalten werden - eine Vorgabe, die von Beginn an in die Entwicklung der Architektur eingeflossen ist. Für Betrieb und Wartung steht ein festes, deutschsprachiges Service-Team bereit. Der Übergang vom bisherigen Bestandsdienstleister wird strukturiert gestaltet, um Kontinuität und Stabilität im laufenden Betrieb sicherzustellen. Neben stock3 ist SIX ein weiterer zentraler Partner in diesem Ökosystem. Das Unternehmen steuert die Finanzmarktdaten bei, die für das Portal und das Marktdateninformationssystem nötig sind. Als Generalunternehmer bündelt adesso die Kompetenzen beider Partner und ist für die Gesamtsteuerung des Projekts verantwortlich. "Der Gewinn dieses Großauftrags unterstreicht erneut das große Vertrauen in unsere Kompetenzen, das uns Marktteilnehmer aus dem Bankensektor entgegenbringen. Wir sind überzeugt, dass wir das Projekt für die DZ BANK gemeinsam mit unseren Partnern erfolgreich und zuverlässig umsetzen werden", sagt Stephan Mecking, Executive Director des Geschäftsbereichs Financial Services bei der adesso SE. "Mit einem starken Partnerteam schaffen wir ein Finanzportal und Marktdateninformationssystem mit KI-Funktionen, welche Kundenerlebnis und Beratung auf ein neues Niveau heben. Unser Anspruch ist, dass sie echten Mehrwert im Alltag stiften." Der Rollout ist mehrstufig angelegt. Das Finanzportal soll bereits in 2027 live gehen, die vollständige Migration aller Systeme und Schnittstellen ist bis Ende 2029 vorgesehen.

Über stock3 Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com , der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 - unter Einsatz Künstlicher Intelligenz - den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra handelbar.

Über SIX SIX versorgt den Schweizer und spanischen Finanzplatz sowie eine breite internationale Kundenbasis mit stabilen und effizienten Infrastrukturdienstleistungen. SIX betreibt Börsen und erbringt Dienstleistungen rund um den Nachhandel, Finanzinformationen und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (etwa 120 Finanzinstitute). Mit mehr als 4'300 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 19 Ländern erwirtschaftete SIX im Jahr 2025 einen Betriebsertrag von CHF 1,7 Milliarden und ein EBITDA von CHF 460 Millionen.

adesso Group Die adesso Group ist mit einem erwarteten Jahresumsatz 2026 von über 1,6 Milliarden Euro ein führendes europäisches Dienstleistungsunternehmen für KI-basierte Digitale Transformation. Mit fundierten Branchenkenntnissen und regulatorischem Wissen, kombiniert mit Exzellenz in agentischer Softwareentwicklung und im Software Engineering, übersetzt adesso technologische Potenziale in echte Wertschöpfung. Seit vielen Jahren zählt adesso zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Digitalen Transformation und KI in Europa und baut darüber hinaus seine Global Delivery mit KI-Kompetenz aus. Zu den Kunden zählen die Deutsche Bundesbank, Münchener Rück und Provinzial, RWE, E.ON, Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Bosch, Otto, Borussia Dortmund, die Westdeutsche Lotterie, das Bundesministerium der Finanzen, international die Schweizer Bundesbahn, Alpitour und die Österreichische Fußball-Bundesliga. adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell über 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de



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