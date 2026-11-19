München (ots) -- Regelverstöße haben Konsequenzen - besonders Vanessa und Fabian leiden- "VfL-Jesus" auf Hühnerjagd und Meike rastet nach der Challenge aus- "Der Promihof" am 19. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Schluss mit Beauty-Routine und Zigarettenpausen! Auf dem "Promihof" zieht Bauer Nino Sifkovits nach mehreren Regelverstößen Konsequenzen und verhängt ein Beauty- und Nikotinverbot. Besonders Vanessa und Fabian trifft die Strafe hart. Doch auch abseits des unfreiwilligen Entzugs ist einiges los: Thomas "VfL-Jesus" Dragunski muss ausgebüxte Hühner einfangen und bei der Challenge "Volle Möhre" geraten die Bewohner heftig aneinander. "Der Promihof" am 19. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Auf dem Bauernhof gelten klare Regeln - doch die nehmen es offenbar nicht alle Bewohner so genau. Als Landwirt Nino Sifkovits die Verstöße aufdeckt, greift er durch: Beauty-Produkte und Nikotin sind vorerst tabu. Besonders für Vanessa und Fabian ist das ein harter Schlag. Wie lange halten die Promis den Entzug durch?Für tierisches Chaos sorgt unterdessen ein Streich von Fabian und Andrew. Die beiden lassen heimlich die Hühner frei, die Thomas aka "VfL-Jesus" anschließend mühsam wieder einfangen muss. Doch damit nicht genug: In einer weiteren Challenge steht seine Lieblingsphrase "oder watt" auf dem Prüfstand. Innerhalb von 30 Minuten darf er den Spruch höchstens fünfmal sagen. Gelingt ihm das, wächst der Jackpot um 5.000 Euro - andernfalls verliert die Gruppe dieselbe Summe. Kann sich "VfL-Jesus" seinen Lieblingsspruch verkneifen?Auch bei der Challenge "Volle Möhre" liegen die Nerven blank. Auf Rasenmähern müssen die Promis Karotten einsammeln und dürfen sich diese gegenseitig klauen. Besonders zwischen Meike Buschening-Kaffenberger, Matthias Mangiapane und Kate Merlan kracht es. Meike kommt mit ihrem Rasenmäher nicht zurecht, fühlt sich von den beiden Reality-Profis vorgeführt und macht ihrem Ärger auf dem Hof Luft. Sie denkt sogar darüber nach, die Show zu verlassen. Und auch Julia Römmelt ist mächtig sauer, weil vom Grillgut nichts mehr für sie übrig ist. Ob nur der Hunger oder auch der Frust über Kevin und Vanessa dahintersteckt?"Der Promihof" am 19. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Presseinfos und Fotomaterial finden Sie hier: Der Promihof - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fder-promihof&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Ce16be3b960ba44eda77108df3a8f144d%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639294058347530166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Pb02aHTJbO8Sx7hMQtW%2FGHaNV6eF9a6Gp6LE0GJLcRI%3D&reserved=0).Über "Der Promihof":Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen aufs Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6393662