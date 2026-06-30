Die Ergebnisse von Bauer für 2025 untermauern die zentrale Turnaround-These: Während die Umsätze stark zurückgingen, da das Mega-Projekt in Ungarn auslief, verbesserte sich die Rentabilität über unsere Erwartungen hinaus, unterstützt durch eine stärkere Umsetzung im Bereich Geotechnical Solutions und eine anhaltende Kostenkontrolle. Der Ausblick für 2026 ist gedämpfter als erwartet, da sich die Erholung der Endmärkte nun voraussichtlich bis 2027 verzögern wird. Dennoch bleibt das Investment-Argument intakt: Bauer erzielt bessere Margen bei einer niedrigeren Umsatzbasis, reduziert die Verschuldung schnell und wird trotz einer deutlich stärkeren Bilanz zu unauffälligen Multiplikatoren gehandelt. Mit einem Nettoschulden/EBITDA-Verhältnis von historisch niedrigen 1,25x und den Aktien bei nur 5,5x EV/EBIT 2026E, bekräftigen wir das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 13,00 EUR, was ein Potenzial von über 100% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bauer-ag
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