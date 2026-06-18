Auf große Zustimmung wird der zur Hauptversammlung (HV) am 26. Juli 2026 vorgeschlagene Rechtsformwechsel der Bauer AG in eine KGaA - Kommanditgesellschaft auf Aktien - bei den verbliebenen Streubesitzaktionären sicher nicht stoßen. Immerhin werden die Mitbestimmungsrechte der Investoren damit erheblich beschnitten. Für Aktionärsschützer regelmäßig ein Grauen. Andererseits firmieren auch Unternehmen wie der DAX-Konzern Merck als KGaA - und es funktioniert. Der eigentliche Punkt ist aber, dass der Tiefbauspezialist aus Schrobenhausen börsentechnisch ohnehin ein Sonderfall ist: Seit Juni 2023 ist die Bauer-Aktie formal delistet, gehandelt wird der Titel nur noch im Hamburger Freiverkehr. Dominierender Anteilseigner ist der Münchner Bauunternehmer Alfons Doblinger, der zurzeit auch bei dem traditionsreichen Kaufhaus Ludwig Beck auf ein Delisting zusteuert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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