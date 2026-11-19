Der AgNes-Festlegungsentwurf setzt viele Speicherprojekte unter Zeitdruck. Projekte, die den vorgesehenen Vertrauensschutz für die bisherige Netzentgeltbefreiung in Anspruch nehmen wollen, müssen danach eine rechtzeitig getroffene finale Investitionsentscheidung (FID) nachweisen. Ein Gremienbeschluss reicht dafür nach dem AgNes-Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur nicht. Gefordert sind verbindliche Bestellungen über mindestens die Hälfte des Investitionsvolumens, aus denen sich der Betreiber nicht ohne wesentlichen Vermögensschaden lösen kann. Zugleich gelangen zahlreiche Projekte in Verkaufsprozesse ...

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