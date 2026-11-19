NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Das Privatkundengeschäft der Finanzinstitute in den Niederlanden bleibe ein Lichtblick, denn es sei gekennzeichnet durch starke Nettozinserträge, ein gesundes Volumen und eine solide Vermögensqualität, schrieb Analyst Theo Massingam Mittwoch zu ING und ABN Amro. Zu ING schrieb er außerdem, dass diese Bank derzeit den Grundstein für ihren nächsten Strategieplan lege, weshalb das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt sei./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:49 / ET



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ISIN: NL0011821202





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