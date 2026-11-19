Zürich - Sygnum, eine globale Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, hat ihren Signale-Report 2027 veröffentlicht, den jährlichen Anlageausblick der Gruppe. Der Bericht kommt zum Schluss, dass digitale Vermögenswerte mit geringerer struktureller Volatilität, stärkeren Fundamentaldaten und klareren, wenn auch noch unvollständigen regulatorischen Rahmenbedingungen ins Jahr 2027 starten - jedoch weiterhin an den Liquiditätszyklus des US-Dollars gebunden ...

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