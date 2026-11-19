Zug - Die Fundamenta Group Investment Foundation (FGIF) hat in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 deutlich höhere Mieteinnahmen erzielt. Der Mietertrag stieg um 31 Prozent auf 44,1 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Basis dafür war eine nach wie vor tiefe Mietausfallquote (1,9% nach 1,8%) sowie ein ausgebautes Portfolio. Zehn Akquisitionen sowie erfolgreich abgeschlossene Repositionierungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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