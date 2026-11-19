Neuenburg - Der Rohstoffhandel hat im vergangenen Jahr deutlich weniger zur Schweizer Wirtschaftsleistung beigetragen. Die Wertschöpfung der Branche sank 2025 um 10,8 Prozent auf 17,1 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit steuerte der Rohstoffhandel noch 2,0 Prozent zur gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung bei, nach 2,3 Prozent im Vorjahr. Der Rückgang erfolgte laut BFS vor dem Hintergrund grosser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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