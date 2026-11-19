Biel - Im Oktober sind erneut mehr Schweizer Uhren ins Ausland exportiert worden als vor Jahresfrist. Bereits in den zurückliegenden vier Monaten haben die Uhrenexporte klar zugelegt. Die Statistik bleibt allerdings stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr beeinflusst. Im Oktober 2026 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 2,46 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.