Biel - Im Oktober sind erneut mehr Schweizer Uhren ins Ausland exportiert worden als vor Jahresfrist. Bereits in den zurückliegenden vier Monaten haben die Uhrenexporte klar zugelegt. Die Statistik bleibt allerdings stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr beeinflusst. Im Oktober 2026 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 2,46 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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